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Культура

10 декабря, 15:38

Москва онлайн покажет творческую встречу с режиссером и актером Кириллом Плетневым

Москва онлайн культура

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Фото:ТАСС/Игорь Алексеев/Интерпресс

11 декабря состоится творческая встреча с актером и режиссером Кириллом Плетневым. Тема встречи – "По стопам Клинта Иствуда. Как актер становится режиссером?"

Свой творческий путь Кирилл начал как актер. Он известен зрителям по фильмам "Доктор Рихтер", "Викинг", "Коллектор", "Елки 5", "Каникулы строго режима", "Поп" и другие. В 2012 году он заявил о себе как режиссер. Кирилл начал режиссерскую карьеру с короткометражных фильмов, потом замахнулся на полнометражные. В его фильмографии можно найти киноленты "Мама навсегда", "Без меня", "Семь ужинов" и "Жги!". На встрече Кирилл расскажет о работе, проектах и планах.

Трансляция начнется 11 декабря в 19:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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