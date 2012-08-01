На канале "Москва 24" появилась телепередача "Новости Олимпиады"

С 1 августа рэпер Лев RE-paс и битбоксер Иван Blackman будут выступать с импровизациями об успехах и неудачах российской сборной на Олимпиаде

С 1 августа на канале "Москва 24" стартовала передача "Новости Олимпиады".

Ежедневно рэпер Лев RE-paс и битбоксёр Иван Blackman будут выступать в новостной студии телеканала с импровизациями об успехах и неудачах российской сборной.

В первый выпуск телепередачи угодили не только спортсмены, которые в начале Олимпиады принесли России медали, но и те, кому это пока не удалось.

Новые выпуски будут выходить каждое утро, следите за эфиром "Москвы 24"!