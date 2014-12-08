Задай вопрос руководству ОАО "Мосэнергосбыт"

Сергей Кюрегян. Фото: пресс-служба

Заместитель генерального директора по развитию и маркетингу ОАО "Мосэнергосбыт" Сергей Кюрегян проведет онлайн-конференцию, на которой ответит на вопросы читателей M24.ru.

Почему важно передавать данные счетчиков электроэнергии в определенные даты? Как можно оплатить счет быстро и без комиссии? Как пользоваться личным кабинетом клиента на сайте ОАО "Мосэнергосбыт"? Какие преимущества он дает? Как не переплачивать за электричество? Об этом и многом другом расскажет Сергей Кюрегян.

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О компании Мосэнергосбыт — крупнейшая энергосбытовая компания страны, реализующая свыше 8 % вырабатываемой в России электрической энергии. На территории Московского региона Мосэнергосбыт реализует 90,8 % электроэнергии, в том числе: на территории Москвы — 99,7 %; на территории Московской области — 82,3 %. Мосэнергосбыт — крупнейшая энергосбытовая компания страны, реализующая свыше 8 % вырабатываемой в России электрической энергии. На территории Московского региона Мосэнергосбыт реализует 90,8 % электроэнергии, в том числе: на территории Москвы — 99,7 %; на территории Московской области — 82,3 %.

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Сергей Светов: Сергей, добрый день! Несколько раз слышал про то, что Мосэнергосбыт будет строить в Москве заправки для электромобилей. Когда можно будет москвичам спокойно пересесть на электромобили, не переживая за то, где их можно заправить?

Савелий Кузин: Сергей, подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас системы, позволяющие экономить электричество в квартирах и загородных домах? Если да, то можно ли заказать их установку через вашу компанию?

Александр Григорьевич: Здравствуйте. В квитанциях постоянно пишут о долгах и суммы по расчетам, а я передаю фактическое показание и оплачиваю. Зачем нам теоретически расчеты? Ответов на претензии не бывает. Хотели установить многотарифный счетчик, но нам, пенсионерам дорого, помогите. Спасибо.

Дмитрий: Добрый день! Я передаю данные через личный кабинет. Уже несколько раз смотрю, что данные счетчика "были сняты сотрудником Мосэнергосбыта". Причем эти данные отличаются в большую сторону на 200-300 Вт. Откуда берутся эти цифры, непонятно. Ладно была бы фотография счетчика как доказательство, но нет. Я должен тратить время, чтобы доказать, что эти показания не верны.

Василий: Не отключат ли свет во всем подъезде, если кроме моей семьи там никто ничего не платит?

Григорий: Когда на сайте мосэнергосбыта появится возможность платить при помощи карты maestro?

Сергей Пышко: Добрый день. С чем связано появление комиссии при оплате услуг Мосэнергосбыт через Сбербанк. В Сбербанке мне сообщили следующее: При оплате услуг в системе Сбербанк Онлайн взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода, максимум 1000 рублей, за исключением переводов или оплаты в пользу организаций, с которыми у банка заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии. В рамках тарифов нашего банка оплата услуг в пользу Мосэнергосбыт, действительно осуществляется с комиссией в сумме 1%, но не более 1000 рублей. Таким образом получается, что у Мосэнергосбыта на данный момент отсутствует договор со Сбербанком? Иначе каким образом может появиться данная комиссия? Благодарю за внимание.

Валентина Дробова: Доброго дня, Сергей! Некоторое время плачу за электричество через интернет в личном кабинете. Насколько безопасны эти переводы, и не попадут ли мои данные кому-нибудь? Спасибо.

Виталий Леонов: Добрый день! Я слышал, что можно передавать показания через интернет. Расскажите подробнее, как это делать.

Александр: Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как можно подвести электроэнергию на участок (в собственности), находящийся по адресу МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково.

Юрий Скуратовский: Многотарифные счетчики Меркурий 200 не соответствуют стандарту DIN, хотя и предназначены для монтажа на DIN рейку. В итоге эти счетчики невозможно установить в современные красивые импортные электрощиты без нарушения их конструкций. Когда Вы станете продавать счетчики, соответствующие международным стандартам?

Катерина: Сергей, какой самый удобный и надежный способ оплаты счета за свет (желательно без комиссии)?

Виталий: Приветствую. У меня такой вопрос . В период с мая по ноябрь мною было оплачено за свет в 2 раза больше... Идет оплата за свет общего пользования в подъездах . И так как данные передать вам имеют не все жильцы .(работа и т.д) Поэтому выходит разница ежемесячно в 300- 500 киловатт А если все квартиры передают данные то за ОДН - -Реальных -7рублей в месяц!!! Так как две лампочки и те энергосберегающие горят всего лишь... меры принимайте...

Анастасия: Сергей, добрый день. В прошлом месяце при оплате счета за услуги Мосэнерго через терминал была снята не только необходимая сумма за месяц, а еще с учетом "долга", который появился при перерасчете данных в июле. Я с этим долгом не согласна и платить до выяснения причин его появления не собиралась, но деньги были сняты. Я обратилась в Мосэнерго с просьбой прислать мне детализацию долга месяц назад (обращение 248607460 от 17 ноября 2014 года), но до сих пор не получила никакой информации по моему запросу. В связи с чем 2 вопроса: насколько законно такое снятие средств и как мне вернуть мои деньги? Спасибо.