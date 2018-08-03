Генпрокурор РФ потребовал досконально изучить все жалобы из колоний

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал провести проверку жалоб заключенных в российских тюрьмах. По его словам, нужно досконально проанализировать жалобы на несоблюдение прав в учреждениях ФСИН. С таким заявлением Чайка выступил на коллегии, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

Если нарушения будут обнаружены, как отметил генпрокурор, инициировать уголовное преследование виновных.

"Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН. Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений", – цитирует Чайку Агентство "Москва".

Генпрокурор отметил, что чаще поступают сигналы о фактах несоблюдения прав личности, "хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще".

По его словам, в нынешних условиях надзирающие прокуроры неэффективно действуют.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что сотрудники ярославской колонии номер 1, которых подозревают в избиении заключенного Евгения Макарова, проходили проверку на детекторе лжи в прошлом году.

Замдиректор ФСИН выразил мнение, что подозреваемым удалось уйти от ответственности благодаря неопытности следователя.

Видео с избиением опубликовала "Новая газета". После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.