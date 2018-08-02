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Происшествия

02 августа 2018, 18:54

Избившие заключенного сотрудники колонии проходили проверку на детекторе лжи

происшествия общество

Фото: скриншот телеканал Россия 24

Проверку на детекторе лжи сотрудники ярославской колонии номер 1, которых подозревают в избиении заключенного Евгения Макарова, проходили в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, передает RT.

По его словам, в 2017 году проводилась проверка по заявлению Макарова. Двух подозреваемых направили на проверку на полиграфе. Согласно детектору лжи, как отметил Максименко, подозреваемые не врали, а "Макаров чуть ли не избил себя сам!".

Замдиректор ФСИН выразил мнение, что подозреваемым удалось уйти от ответственности благодаря неопытности следователя.

"Попался неопытный следователь – два месяца как институт окончил. В отношении него самого сейчас возбуждено уголовное дело", – сказал он.

Ранее сообщалось, что представители правозащитной организации "Коллективная защита" предлагают выплатить Евгению Макарову компенсацию в размере 10 миллионов рублей. С этой инициативой они планируют обратиться в Минфин.

Видео с избиением опубликовала "Новая газета". После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.

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