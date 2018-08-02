Избившие заключенного сотрудники колонии проходили проверку на детекторе лжи

02 августа 2018, 18:54
Фото: скриншот телеканал Россия 24
Проверку на детекторе лжи сотрудники ярославской колонии номер 1, которых подозревают в избиении заключенного Евгения Макарова, проходили в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, передает RT.
По его словам, в 2017 году проводилась проверка по заявлению Макарова. Двух подозреваемых направили на проверку на полиграфе. Согласно детектору лжи, как отметил Максименко, подозреваемые не врали, а "Макаров чуть ли не избил себя сам!".
Замдиректор ФСИН выразил мнение, что подозреваемым удалось уйти от ответственности благодаря неопытности следователя.
"Попался неопытный следователь – два месяца как институт окончил. В отношении него самого сейчас возбуждено уголовное дело", – сказал он.
Ранее сообщалось, что представители правозащитной организации "Коллективная защита" предлагают выплатить Евгению Макарову компенсацию в размере 10 миллионов рублей. С этой инициативой они планируют обратиться в Минфин.
Видео с избиением опубликовала "Новая газета". После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.
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