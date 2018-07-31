Избитому в ярославской колонии заключенному предлагают выплатить 10 млн рублей

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Представители правозащитной организации "Коллективная защита" предлагают выплатить избитому в ярославской колонии Евгению Макарову компенсацию в размере 10 миллионов рублей. С этой инициативой они планируют обратиться в Минфин.

Как рассказал RT президент организации Марат Аманлиев, руководство колонии, нанимая сотрудников, не проявило должного внимания к их психологической устойчивости, поэтому несет ответственность за их действия.

Аманлиев также подчеркнул, что произошедшее в колонии – грубое посягательство на жизнь и здоровье человека, и этот вред должен быть справедливо и достойно компенсирован.

По делу об избиении заключенного Евгения Макарова задержаны восемь сотрудников ярославской колонии, в том числе и замначальника ИК-1 Иван Калашников.

Видео с избиением опубликовала "Новая газета". После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.