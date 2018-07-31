Глава ФСИН пообещал неминуемое наказание за преступления в колониях

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Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.

"Я хочу подчеркнуть, что основное, что позволит нам преодолеть эту ситуацию, чтобы в будущем не было подобных случаев, – каждый должен осознавать, что за преступление неминуемо последует наказание", – цитирует Корниенко ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены.

Суд возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. От должности отстранили 17 сотрудников. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семеро арестованы и один – под домашним арестом.

Скандал стал поводом для дискуссии об изменении порядка в колониях, а также для проверок содержания заключенных в других исправительных учреждениях.