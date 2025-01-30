ТАСС: мужчина вернул 88-летнему пенсионеру из Москвы потерянный 1 млн рублей

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Мужчина нашел на западе Москвы пакет с 1 миллионом рублей и вернул их хозяину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пакет с деньгами он нашел в надземном переходе в районе Рублевского шоссе. Находку гражданин передал сотрудникам полиции. Оказалось, что крупную сумму потерял 88-летний москвич, который снял деньги, чтобы положить на другой счет, но потерял их по пути.

"Присвоение чужих денег могло грозить мужчине уголовным делом", – добавил собеседник.

Ранее столичные полицейские задержали бывшего учителя одной из столичных школ по подозрению в мошенничестве. Выяснилось, что 37-летний житель Московской области собрал с 28 родителей учеников 990 тысяч рублей для организации экскурсии в один из городов РФ.

В итоге поездку неоднократно откладывали, а потом учитель уволился и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

