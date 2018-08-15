СК возбудил дело об избиении заключенных в читинской колонии

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после заявлений заключенных читинской ИК-5 об избиениях. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Как сообщается, следователи назначили судмедэкспертизы. Будут проанализированы записи с видеокамер, которые находятся в здании штрафного изолятора ИК-5.

"По результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными следователи СК дадут оценку обоснованности и законности физического воздействия", – говорится в сообщении пресс-службы.

В августе СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены. Инцидент стал поводом для дискуссии об изменении порядка в колониях, а также для проверок содержания заключенных в других исправительных учреждениях.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.