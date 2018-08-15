СК возбудил дело об избиении заключенных в читинской колонии

15 августа, 13:00
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после заявлений заключенных читинской ИК-5 об избиениях. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
Как сообщается, следователи назначили судмедэкспертизы. Будут проанализированы записи с видеокамер, которые находятся в здании штрафного изолятора ИК-5.
"По результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными следователи СК дадут оценку обоснованности и законности физического воздействия", – говорится в сообщении пресс-службы.
В августе СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены. Инцидент стал поводом для дискуссии об изменении порядка в колониях, а также для проверок содержания заключенных в других исправительных учреждениях.
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал неминуемое наказание за преступления, подобные инциденту в ярославской колонии №1.
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