Главный онколог Москвы отметил достижения Румянцева в организации онкологической помощи

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков отметил, что примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов может стать работа детской службы онкологической помощи в столице, организованная под руководством академика РАН Александра Румянцева.

"В части обоснованности принятия решений, их последовательности, методологии детская служба онкологии является примером для наших служб", – сказал Хатьков.

Он также обратил внимание на то, что детская онкослужба работает с меньшим количеством пациентов, а также меньшим количеством форм представлены и сами диагнозы.

По словам главного детского онколога-гематолога, академика РАН Александра Румянцева, высокую эффективность показало применение детских протоколов лечения у пациентов-подростков и взрослых в возрасте 30 лет.

"Мы провели большую работу в Боткинской больнице и показали, что если подростков и молодых взрослых лечить так же высокоинтенсивно с соблюдением всех необходимых технологий, как и детей, то больные выздоравливают с такой же частотой", – пояснил он.

Румянцев также напомнил о программе мэра Москвы "Лучший город Земли", предусматривающей вложение серьезных ресурсов в модернизацию здравоохранения.

По мнению участников дискуссии, ранняя диагностика заболевания важна как для детей, так и для взрослых. Специалисты сошлись во мнении, что централизация оказания онкологической помощи в столице, развитие единой амбулаторно-стационарной структуры лечения рака позволят создать в городе лучшую службу онкологической помощи в мире.

Ранее Румянцев поддержал изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток. По мнению эксперта, предлагаемые меры позволят улучшить результаты лечения.