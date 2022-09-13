Лингвист объяснила появление "решалы" в словаре русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Появление новых заимствованых слов не приведет к разрушению системы русского языка, уверена лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. Кроме того, в списке есть и те слова, которые "выращены" в нашем языке, но не были раньше зафиксированы.
Ранее в орфографический словарь Института добавили 151 новое слово. В частности, в списке появились антиваксер, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бумеры, бургерная, видеоблогер, джетлаг, допандемийный, медиафейк, миллениалы, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, решала, стендап-комик, телеграм-канал, шаверма и шаурма.
"Мой любимый пример – это слово "кураж", которое во французском языке, из которого оно заимствовано, значит всего лишь мужество, смелость. Вполне такое обычное значение. Но в русском языке появилось и "пьяный кураж", "цирковой кураж", "потерял кураж" и так далее. Огромное количество оттенков – это все выращено в русском языке. Так что то, что слова заимствуются, вовсе не значит, что заимствуется кусок иностранного языка, как-то разрушается система", – отметила она в беседе с Москвой 24.
Эксперт добавила, что среди слов, которые добавили в орфографический словарь, есть не только заимствованные.
"Там, допустим, есть слово "решала". Это вполне выращенное в своем коллективе и существующее очень давно слово. Просто наконец решились его зафиксировать", – рассказала специалист.
По ее словам, фиксация новых слов с словарях помогает обозначить их правильное написание и отразить изменения в русском языке.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство. По его мнению, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: