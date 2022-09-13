Лингвист объяснила появление "решалы" в словаре русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Появление новых заимствованых слов не приведет к разрушению системы русского языка, уверена лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. Кроме того, в списке есть и те слова, которые "выращены" в нашем языке, но не были раньше зафиксированы.

Ранее в орфографический словарь Института добавили 151 новое слово. В частности, в списке появились антиваксер, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бумеры, бургерная, видеоблогер, джетлаг, допандемийный, медиафейк, миллениалы, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, решала, стендап-комик, телеграм-канал, шаверма и шаурма.



Ирина Левонтина лингвист, ведущий научный сотрудник института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Конечно, заимствования бывают в языке, и это не значит, что вместе со словом заимствуется какой-то кусок другой культуры. С этого только начинается история слова. И иногда оно очень сильно изменяется на иноязычной почве и становится даже специфически русским труднопереводимым словом.

"Мой любимый пример – это слово "кураж", которое во французском языке, из которого оно заимствовано, значит всего лишь мужество, смелость. Вполне такое обычное значение. Но в русском языке появилось и "пьяный кураж", "цирковой кураж", "потерял кураж" и так далее. Огромное количество оттенков – это все выращено в русском языке. Так что то, что слова заимствуются, вовсе не значит, что заимствуется кусок иностранного языка, как-то разрушается система", – отметила она в беседе с Москвой 24.

Эксперт добавила, что среди слов, которые добавили в орфографический словарь, есть не только заимствованные.

"Там, допустим, есть слово "решала". Это вполне выращенное в своем коллективе и существующее очень давно слово. Просто наконец решились его зафиксировать", – рассказала специалист.

По ее словам, фиксация новых слов с словарях помогает обозначить их правильное написание и отразить изменения в русском языке.



Ирина Левонтина лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Слова появляются не в словарях. Слова появляются в языке. Лексикографы их только фиксируют, если какое-то слово в языке есть. Мы, конечно, можем, если оно нам не нравится, упорно делать вид, что такого слова нет. Или все-таки мы можем считать, что раз слово есть, то нужно как-то договориться, как мы будем его писать, чтобы все писали его правильно, как этого требует словарь.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство. По его мнению, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.