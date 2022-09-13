В словарь русского языка добавили решалу, шаверму и бумеров

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Бумеры, решала, шаурма, миллениалы и еще 147 новых слов были добавлены в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, сообщается на сайте орфографического академического ресурса "Академос".
В списке новых слов появились антиваксер, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бумеры, бургерная, видеоблогер, вышиванка, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей – не хочу, клофелинщица, Крымский мост, медиафейк, миллениалы, ни куется ни плющится, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, решала, сорбонка, стендап-комик, телеграм-канал, тероборона, ЧВК, чевэкашник, шаверма и шаурма.
Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса "Академос", написав в строке поиска "2022".
Ранее представители ЛДПР предложили ограничить использование заимствованных слов в русском языке.
Также партия предлагает ограничить заимствования в публикациях государственных СМИ. От журналистов могут потребовать применять русские аналоги в тех случаях, когда иностранный термин может быть легко заменен.
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