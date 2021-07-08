ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в честь Дня семьи, любви и верности, результаты которого показали отношение россиян к семейной жизни. Результаты опубликованы на сайте центра.

Согласно опросу, более 70% жителей РФ считают, что в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье. При этом 10% заявили, что предпочли бы совместную жизнь, но без официального заключения брака.

Еще 11% респондентов рассказали о предпочтении жить одному, а 2% – о желании заключить фиктивный брак, но жить раздельно.

В ходе опроса также стало известно, что, по мнению россиян, мужчине стоит вступать в брак в возрасте 28 лет, а женщине – в возрасте 24 лет.

Ранее стало известно, что более 300 пар заключат брак в столичных ЗАГСах в День семьи, любви и верности. Как уточняется, торжественные церемонии пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС.

Столичных молодоженов ждут поздравительные речи ведущих, тематические подарки и украшенные залы. Также в этот день состоится онлайн-чествование одновременно 11 пар юбиляров супружеской жизни, которые являются участниками проекта "Московское долголетие".