Более 23 тыс столичных пар получили выплаты к юбилею семейной жизни в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет в столице получили свыше 23 тысяч пар, из которых 68 пар отметили 70-летний юбилей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают. С особым почтением город относится к юбилярам супружеской жизни", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, многие услуги семьи могут получить онлайн. На mos.ru пользователи записывают детей в школу, детский сад и кружки, получают путевки в оздоровительные лагеря, узнают результаты ЕГЭ, оформляют соцвыплаты.

Объем поддержки малообеспеченных семей за это же время увеличился в четыре раза. В настоящее время им ежемесячно выплачивают пособие на ребенка до 18 лет. Его величина варьируется в зависимости от возраста ребенка и категории семьи.

Также малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет могут выбрать новое региональное пособие.

Для многодетных семей в столице предусмотрен целый ряд выплат и льгот. Они касаются оплаты услуг ЖКХ, телефонной связи и многого другого.

"Многодетные семьи ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Такие семьи также имеют 30% скидку на услуги ЖКХ, и 50% – на оплату капремонта. Многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад. Дети обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в школе. Раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет деньги на приобретение школьной формы", – рассказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребенка в школу, и каждый год в мае эти деньги будут приходить автоматически.

Ранее сообщалось, что столичные социальные учреждения проведут онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Для пользователей подготовили вебинары, мастер-классы, конкурсы и концерты. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно, однако на некоторые нужна предварительная регистрация.

Так, на вебинаре Московской службы психологической помощи речь пойдет о том, как построить гармоничные отношения. Об истории возникновения Дня семьи, любви и верности расскажут на вебинаре дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара. Дворец творчества детей и молодежи "На Стопани" подготовил видеоурок, посвященный добрачным ритуалам в дореволюционной России.