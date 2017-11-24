Падение метеора зафиксировали камеры видеонаблюдения в Японии

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Падение метеора, ярко осветившего небо, зафиксировали в Японии. Инцидент произошел утром 22 ноября, его поймали в объектив камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы.

В полиции префектуры Сайтамо получили несколько звонков о вспышке в небе после падения небесного тела, сообщает Japan Times.

Метеор может принадлежать к потоку Тавриды, который жители Земли могут наблюдать в октябре и ноябре.

Ранее камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать аналогичное событие в США, в городе Финикс. На записи устройств также попало падение метеорита. Ролик в несколько секунд опубликован в Сети. Небесное тело вошло в атмосферу и озарило город ярким свечением.

Еще одно похожее событие в ноябре 2017 года произошло в Лапландии. При этом упавший метеорит напугал местных жителей. Многие стали звонить в службы спасения.

Кроме того, ученые на международной конференции в Рейкьявике назвали три города в России, куда в декабре может упасть крупнейший метеорит. В зоне риска, по мнению исследователей, окажутся Казань, Самара и Нижний Новгород.