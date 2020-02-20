Московская кинокомиссия провела 880 съемок за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 900 съемок провели в Москве за два года при содействии Московской кинокомиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомиссии.
"Решение о создании "службы одного окна" для кинопроизводителей было очень своевременным. Наш главный приоритет остается прежним – сделать Москву максимально удобным, приветливым и открытым городом для кинопроизводителей со всего мира", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культуры города Александра Кибовского.
Самой популярной локацией для съемок в Москве за прошедшие два года стал парк "Зарядье". Еще одна популярная локация – ВДНХ. Далее идут городские мосты, улицы, станции метро, "Москва-Сити", Парк Горького, Триумфальная и Театральная площади, улица Новый Арбат и высотка на Котельнической набережной.
Съемки проходили также на автобусных остановках, в трамвайном депо и в открытом бассейне "Чайка". Московская кинокомиссия оказывала содействие и в проведении съемок фильма на улицах города и консультировала при подборе натурной площадки.
Московская кинокомиссия создана 20 февраля 2018 года на базе московского департамента культуры и "Москино". Тогда правительство поставило перед комиссией задачи – устранить административные барьеры, возникающие при организации киносъемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры и уменьшить затраты по аренде городских объектов.
Фактически эта комиссия стала городской службой "одного окна" в сфере организации кинопроизводства. С момента создания комиссия оказала содействие в подготовке и проведении съемок фильмов "Вторжение", "Француз", "Трезвый водитель", "Большая поэзия", "Текст", "Холоп", а также сериалов "Чернобыль" HBO, "Джек Райан" и фильма Yesterday Дэнни Бойла.
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