К столичной программе "Миллион призов" присоединились 60 компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 5 тысяч торговых точек и 60 компаний подтвердили свое участие в программе "Миллион призов", запущенной в рамках проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, программу уже поддержали такие предприятия, как "Мираторг", "Комус", Glenfield, "Шоколадница", "Муму" и "Грабли". Причем список партнеров увеличивается.

В рамках программы жители получат сертификаты, бонусы и скидки, которые они смогут использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на поощрения. Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл будет равен к одному рублю.

Для того, чтобы в программе смогло поучаствовать больше москвичей, сертификаты будут выдавать в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию – с 25 июня по 1 июля.

Поучаствовать смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники дистанционного электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить этот номер в СМС-сообщении на номер 7377.

Тем, кто проголосует онлайн, 24 июня сообщение с уникальным номером отправят автоматически на номер телефона, указанный в личном кабинете. Ежедневно в 22:00 компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы "Миллион призов".

Победителям станут доступны специальные баллы, которые с 26 июня по 31 декабря можно обменять на поощрения.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

