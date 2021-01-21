В РФ могут установить предельный уровень стоимости на зерно и макароны – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти могут установить предельный уровень стоимости на зерно и макароны. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников встречи.

По данным издания, цены на данную продукцию выросли на 8% в период с 11 по 17 января.

Предполагается, что при последующем росте цен стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями. Фиксировать их будут так же, как в соглашениях о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Ранее в правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло. В том случае, если возникнет напряжение с ценами, ФАС отреагирует и начнет проверку.

При это уточнялось, что Минпромторг не получал жалоб о проблемах с закупкой сахара и масла.

