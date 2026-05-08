Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:18

Спорт

Футболисты "Динамо" вернутся в Москву из Краснодара на автобусах

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Игроки московского футбольного клуба "Динамо" вернутся на автобусах в столицу после ответного матча финала "Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России с "Краснодаром". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе команды.

Футболисты и персонал московской команды оказались в Краснодаре из-за закрытия аэропорта. В связи с тем, что игроки "Динамо" смогут вернуться в Москву только на автобусах, было принято решение внести корректировки в тренировочный график спортсменов.

"Краснодар" 7 мая на своей арене одержал победу над московским "Динамо" в ответном матче финала "Пути РПЛ" Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались хозяева поля – 6:5. Таким образом, в суперфинале Кубка России "Краснодар" сыграет с московским "Спартаком".

На следующий день, 8 мая, было принято решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа. Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

В результате рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. Однако спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Читайте также


спорттранспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика