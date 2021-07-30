Минздрав Кипра обязал туристов еженедельно сдавать тест на коронавирус

19:25
Фото: depositphotos/Grauvision
Министр здравоохранения республики Кипр Михалис Хадзипантелас обязал туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус каждую неделю. Об этом сообщает Naftemporiki.
Такая мера связана с увеличением числа заболевших COVID-19. До 31 августа все туристы должны будут сдавать ПЦР-тест или тест на антигены, начиная с седьмого дня пребывания в стране.
Исключение составляют путешественники, у которых есть сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании.
При этом для посещения кафе, баров, ресторанов и других общественных мест необходимо будет предоставить Cyprus Flight Pass. При его отсутствии будет выписан штраф в размере до 300 евро.
Ранее на Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации. Привитым туристам из России не нужно будет сдавать тест на COVID-19 по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.
Он отметил, что в настоящее время РФ находится в "красной" категории стран.
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