На юго-востоке Москвы продлят четыре маршрута автобусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы четыре автобусных маршрута продлят до новой конечной остановки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В воскресенье автобус № 692 начнет ездить до остановки Петровско-Разумовский проезд. А до остановки Курьяновский терминал продлят маршруты № 35, 161, 292, 736", – говорится в сообщении.

Для этих маршрутов вводят две новые остановки – Автобаза и Проектируемый проезд №1418.

Ранее сообщалось, что для запуска автобусного маршрута Вороново – Юдановка установят 25 современных остановочных павильонов, 456 фонарей и три светофора.