Столичных водителей призвали использовать метро для поездок 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей использовать для поездок метро из-за интенсивного движения в центре города. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, средняя скорость движения в городе составляет 35 километров в час. На него могут повлиять погода, локальные ограничения, ремонт дороги и мелкие аварии.

Интенсивное движение автомобилей в оба направления зафиксировано на Садовом кольце в районе Валовой улицы, на внутренней стороне ТТК в районе Чурской эстакады и на улице Знаменке. Локальные затруднения в вечернее время ожидаются на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, на Ярославском шоссе в сторону области и ТТК в районе Тульской эстакады в оба направления.

Ранее синоптик Роман Вильфанд посоветовал столичным водителям не менять резину до конца марта, несмотря на теплую погоду. По его словам, это можно будет сделать, когда среднесуточная температура воздуха станет выше 5 градусов. Однако такая погода установится в городе в 20-х числах месяца, уточнил он.