Под Челябинском четыре человека погибли из-за гнилого картофеля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четыре человека погибли в Кусинском районе Челябинской области. Их обнаружили в подвале жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Трое из них не подавали признаков жизни, одного в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

По предварительным данным, люди отравились газом от гнилого картофеля, который скопился в погребе. Эту версию подтвердил глава района Юрий Лысяков.

Также была версия, что в доме взорвался снаряд.

Ранее один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Пожар возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на улице Зюзинская, дом 6.