Причиной пожара в здании МО РФ в центре Москвы могла стать неисправность электросети

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Возгорание в здании Минобороны на улица Знаменке в центре Москвы, по предварительной информации, могло произойти из-за аварийного режима электросети. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привел аварийный режим работы электросети", – сообщил источник агентства.

В настоящее время из-за возгорания в здании МО РФ затруднено движение автотранспорта по Гоголевскому бульвару, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Возгорание в здании военного ведомства произошло около 19:30 в среду, 5 апреля. По данным экстренных служб, очаг возгорания находился на третьем этаже. Пожару сразу же присвоили второй ранг сложности.

Позже возгорание переквалифицировали на третий уровень сложности. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Спустя некоторое время пожар ликвидировали на площади 60 метров.



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