Германия ждет провала Трампа – политолог

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Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия ждет провала Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

По его словам, Америка по-прежнему является "старшим братом" для Германии, однако работа немецких властей с администрацией Трампа складывается очень сложно, сообщает ИА "НСН".

"Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника. Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно", – отметил Рар.

Он рассказал, что в Германии все ждут американских выборов. При этом тактика европейцев нацелена на то, чтобы Трамп проиграл, поскольку они жаждут того, чтобы к власти в США вернулись демократы.

В то же время политолог отметил, что о каких-либо переменах в отношении Германии к Соединенным Штатам говорить не имеет смысла.

"Что касается перехвата Россией роли "большого брата", то, конечно, нет. Россия не может себя сегодня сравнить с Америкой. Россия – ядерная держава, но этого недостаточно, чтобы быть лидером в Европе", – заключил эксперт, добавив, что в случае предложения от РФ новых форм сотрудничества на фоне пандемии может произойти сближение страны с Европой.

Ранее Дональду Трампу предрекли поражение на президентских выборах. Модель, которая использовалась при вычислениях, основывалась на уровне безработицы, инфляции и реальных доходах в США. Эта проекция показывала верные результаты почти всех американских выборов, кроме кампаний 1968 и 1976 годов.