Джо Байден обозвал Трампа дураком

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден обозвал действующего главу государства Дональда Трампа дураком. Поводом послужили насмешки американского лидера над теми, кто из-за пандемии коронавирусной инфекции носит маски, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такое заявление бывший вице-президент страны сделал в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что Трамп редко появляется в общественных местах в маске.

Также известно, что глава США пренебрежительно высказался о присутствии Байдена на торжестве в честь Дня Поминовения в средстве индивидуальной защиты.

"Он дурак, абсолютный дурак, потому что говорит такое", – не согласился с позицией Трампа Джо Байден.

Он также заявил, что президент напрасно демонстрирует "ложную мужественность", поскольку это является дурным примером, за который люди могут заплатить жизнями.

Ранее Дональду Трампу предрекли поражение на президентских выборах. Модель, которая использовалась при вычислениях, основывалась на уровне безработицы, инфляции и реальных доходах в США. Эта проекция показывала верные результаты почти всех американских выборов, кроме кампаний 1968 и 1976 годов.