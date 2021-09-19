На Камчатке голосовать на выборы пришел герой фильма "Пираты Карибского моря"

Фото: kamgov.ru

На Камчатке один из избирателей пришел голосовать на участок в образе героя фильма "Пираты Карибского моря" Дейви Джонса, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"В единый день голосования на избирательный участок в гимназии № 39 пришел избиратель в костюме персонажа известной серии фильмов – Дейви Джонс. Щупальца и клешня не помешали сознательному гражданину заполнить бюллетени", – сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Дейви Джонс, как и положено каждому избирателю, прошел дезинфекцию и термометрию, надел одноразовую маску, показал документы и получил бюллетени для заполнения.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

