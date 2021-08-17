МГИК распределила эфирное время между кандидатами на довыборы в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) завершила распределение бесплатного эфирного времени между кандидатами на довыборах в Мосгордуму седьмого созыва по двум округам – № 37 и 19.

"Заключительный этап, он самый простой – это распределение эфирного времени по дополнительным выборам в Московскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам", – рассказал заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

По его словам, эфирное время распределяется в два этапа.

"Сейчас пригласим представителей окружных комиссий, они вытянут по два телеканала и радиоканала, даты и время выхода в эфир их округа", – пояснил Реут, добавив, что таким же образом будет определена очередность выхода в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

Он отметил, что после утверждения графика он будет опубликован для всеобщего ознакомления.

По словам зампредседателя МГИК, эфирное время также предоставляется на двух городских телеканалах – "Москва 24" и "Москва Доверие", а также двух городских радиоканалах – это "Радио Москвы" и "Москва FM".

Реут подчеркнул, что на каждом из каналов выделяется до 50 минут на эти два округа. По его словам, всего по двум округам зарегистрированы 22 кандидата.

16 августа Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. Отмечается, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.

