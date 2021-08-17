МГИК распределила эфирное время между кандидатами на довыборы в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) завершила распределение бесплатного эфирного времени между кандидатами на довыборах в Мосгордуму седьмого созыва по двум округам – № 37 и 19.
"Заключительный этап, он самый простой – это распределение эфирного времени по дополнительным выборам в Московскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам", – рассказал заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.
По его словам, эфирное время распределяется в два этапа.
"Сейчас пригласим представителей окружных комиссий, они вытянут по два телеканала и радиоканала, даты и время выхода в эфир их округа", – пояснил Реут, добавив, что таким же образом будет определена очередность выхода в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.
Он отметил, что после утверждения графика он будет опубликован для всеобщего ознакомления.
По словам зампредседателя МГИК, эфирное время также предоставляется на двух городских телеканалах – "Москва 24" и "Москва Доверие", а также двух городских радиоканалах – это "Радио Москвы" и "Москва FM".
Реут подчеркнул, что на каждом из каналов выделяется до 50 минут на эти два округа. По его словам, всего по двум округам зарегистрированы 22 кандидата.
16 августа Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. Отмечается, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.
В Мосгоризбиркоме распределили эфирное время между кандидатами в депутаты Госдумы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: