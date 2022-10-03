Автомобилистов предупредили о возможной опасности на дорогах из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным автомобилистам необходимо быть осторожными на дорогах в ночь с 3 на 4 октября из-за дождя и ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, в ночное время суток и днем 4 октября в Москве ожидается дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты. Советуем не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября.

Синоптик добавил, что после 5 октября погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. В конце недели, по словам эксперта, в дневное время суток в Москве ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

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