Пользователи "Яндекс Go" смогут указать точное время доставки заказа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С помощью сервиса "Яндекс Go" пользователи смогут выбирать точное время для доставки покупок из интернет-магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

"При заказе в интернет-магазине товар на следующий же день отправляется в ближайшую "Яндекс.Лавку". Пользователь может вызвать оттуда курьера и получить заказ через 15-20 минут по указанному адресу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что опция "доставка по клику" пока работает в тестовом режиме и доступна в 100 "Яндекс.Лавках" столицы и только для "Яндекс.Маркета". В дальнейшем она будет распространена в других городах и магазинах-партнерах.

Ранее компания "Яндекс" заняла первое место в списке 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes. При составлении рейтинга подсчитывались баллы по таким показателям, как зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Кроме того, влияние на итоговый балл оказал опрос экспертов.