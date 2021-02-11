Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:44

Иммунолог дал рекомендации тем, кто еще не переболел COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik заявил, что людям, которые избежали заболевания COVID-19, необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности", – отметил специалист.

Он добавил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высокий, а каналы передачи коронавирусной инфекции полностью не исчезли.

В то же время Болибок допустил, что в будущем прием на работу в определенные учреждения могут осуществлять только если человек привит.

"Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций", – напомнил врач.

Кроме того, иммунолог пояснил, что коллективный иммунитет не действует на индивидуального человека, поэтому он рискует заболеть в случае контакта с носителем вируса.

Академик РАН Арег Тотолян ранее рассказал, что прививки дают больше шансов получить антитела нежели в случае пассивно перенесенной инфекции.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать