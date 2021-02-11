Иммунолог дал рекомендации тем, кто еще не переболел COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik заявил, что людям, которые избежали заболевания COVID-19, необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности", – отметил специалист.

Он добавил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высокий, а каналы передачи коронавирусной инфекции полностью не исчезли.

В то же время Болибок допустил, что в будущем прием на работу в определенные учреждения могут осуществлять только если человек привит.

"Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций", – напомнил врач.

Кроме того, иммунолог пояснил, что коллективный иммунитет не действует на индивидуального человека, поэтому он рискует заболеть в случае контакта с носителем вируса.

Академик РАН Арег Тотолян ранее рассказал, что прививки дают больше шансов получить антитела нежели в случае пассивно перенесенной инфекции.