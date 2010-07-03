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Общество

17:51

Собянин призвал москвичей выбрать программу новогодней ночи

мэр Москвы Сергей Собянин город культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании на проекте "Активный гражданин" по вопросу праздничной программы в Новый год в московских парках. Об этом градоначальник написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На "Активном гражданине" идет голосование за программу новогодней ночи в московских парках. Если хотите провести праздник в большой компании на свежем воздухе – это для вас", – заявил Собянин.

Голосование состоит из двух частей. В первой из них два вопроса: сначала пользователям предлагают выбрать конкретный парк, после чего открывается доступ к выбору мероприятий для праздничной программы парка. Во второй вопросы аналогичные, но меняется состав парков в перечне для голосования.

Ранее на портале "Активный гражданин" стартовала акция, победители которой смогут получить билеты на лучшие новогодние представления Москвы – в частности, на "Елку Мэра" и на кремлевскую елку.

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