Портал "Узнай Москву" представил экскурсии к 350-летию со дня рождения Петра I

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале "Узнай Москву" появились две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, в интерактивном гиде содержатся подробное описание каждого пункта маршрутов и фотографии достопримечательностей. Сергунина добавила, что проект позволяет как устроить самостоятельную прогулку, так и ознакомиться с достопримечательностями из дома.
"Обе экскурсии подготовили столичные краеведы вместе со специалистами Мосгорнаследия. Они включают в себя исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй – территорию между станциями метро "Китай-город" и "Октябрьская", – поделилась Сергунина.
В первом маршруте посетителям расскажут о старинном названии места, знаменитых фамилиях обладателей резиденций на его территории. На втором же маршруте туристы узнают историю Оружейной палаты и церкви Знамения на Шереметевом дворе.
Ранее сообщалось, что в семи столичных парках открылся весенний экскурсионный сезон. Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. Мероприятия проведут в "Царицыне", Парке Горького, "Сокольниках", Воронцовском парке, сквере по Олонецкому проезду, а также в парках "Северное Тушино" и "Дубки".
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