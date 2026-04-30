30 апреля, 12:20

Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

Фото: 123RF.com/finwal81

С 1 мая власти Уфы вводят летний комендантский час для подростков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тем, кто не достиг 17 лет, нельзя будет находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей в период с 1 мая по 30 сентября. В перечне общественных мест, например, улицы, стадионы и площади, а также пляжи, скверы, дворы и многое другое.

В случае если подростка задержат полицейские, его родителей или заменяющих их лиц привлекут к административной ответственности.

Ранее председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил ввести штрафы для родителей, чьи дети позволяют себе оскорбления и агрессию по отношению к педагогам.

Он отметил, что передать ученику не только набор знаний, но и опыт, культуру, мировоззрение и систему ценностей невозможно без доверия и уважения. При их отсутствии образовательный процесс теряет смысл, поскольку ученик, не уважающий педагога, фактически закрыт для восприятия знаний.

