29 апреля, 22:08

Общество

Минздрав утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя работать частным детективом

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Минздрав РФ утвердил список медицинских противопоказаний, с которыми нельзя работать частным детективом. Это следует из документа ведомства, передает РИА Новости.

Всего в список из 3 разделов вошло 65 наименований. Документ должен вступить в силу уже 1 сентября этого года.

Первый раздел включает расстройства психики и поведения. Например, туда вошли болезнь Альцгеймера, деменция, бредовые расстройства, нарушения адаптации, реакция на сильный стресс. Это касается ситуаций, когда расстройство имеет хроническую форму, часто, тяжело и болезненно обостряется.

Второй раздел содержит девять наименований, связанных в том числе с употреблением алкоголя, наркотических, снотворных, седативных средств, а также кофеина. Запрет может быть снят после прекращения врачебного наблюдения, если человек выздоровел или вошел в стойкую ремиссию.

В третий раздел вошли глазные болезни. Это расстройства зрения, слепота, нарушения рефракции и аккомодации. Например, острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на втором глазу, 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, может помешать работе.

Ранее ведомство расширило список редких (орфанных) заболеваний на три пункта. Теперь в туда входит 301 наименование.

Таким образом, с начала 2026 года в этот список вошла увеальная меланома, включая меланому сосудистой оболочки глаза, меланому хориоидеи, меланому цилиарного тела и меланому радужки. Также в перечень включили гипопаратиреоз, в том числе развившийся на фоне наследственных заболеваний.

