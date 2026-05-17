Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 22:18

Транспорт

Пригородные поезда Савеловского направления задерживаются из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Из-за дождя и грозы пригородные поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы и Московской области", – предупредили в МЖД.

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ливень, гроза и град обрушились на Москву в воскресенье вечером, 17 мая. Раскаты грома были замечены на востоке и юго-востоке области, а гроза – на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы.

До этого из-за ожидаемых грозы и дождя в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Уточнялось, что предупреждение действует до конца суток, 17 мая. По данным метеорологов, всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика