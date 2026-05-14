Движение поездов на Казанском направлении МЦД-3 изменится с 15 по 17 мая

Движение электропоездов на Казанском направлении МЦД-3 изменится в период с 15 по 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что корректировки будут вноситься в график в период с 23:50 15 мая по 06:50 16 мая, а также в это же время 16 и 17 мая. В этот период специалисты заменят стрелочный перевод на станции Люберцы.

Интервалы частично увеличат до 40 минут на участке от Люберец до Ипподрома, часть поездов не будут останавливаться на станциях Томилино, Ильинская и Ипподром, а последние поезда в сторону Ипподрома проследуют от Плющево до Быково по пути "на Москву".

"Запланировали их (изменения. – Прим. ред.) на выходные, чтобы не влиять на поездки в наиболее востребованное для пассажиров время", – отметили в департаменте.

Вместе с тем с 16 мая в четырех округах Москвы скорректируют работу наземного транспорта. Изменения затронут 15 маршрутов, часть из которых обновят благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками. Например, вместо маршрута 380 заработает новый районный маршрут 540, на смену автобусам малого класса придут современные электробусы.

