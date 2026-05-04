Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:08

В мире

Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам световые мечи в честь дня "Звездных войн"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Полиция Нью-Йорка в честь дня "Звездных войн" пообещала новобранцам световые мечи. Ведомство также опубликовало в соцсети X видео с мужчиной в образе рыцаря-джедая.

После нескольких секунд на кадрах меняется фон, а мужчина переодевается в форму полицейского и держит в руках световой меч. Вторая часть ролика сопровождается популярным саундтреком к фильмам серии "Звездные войны".

"Присоединяйся к лучшим из лучших Нью-Йорка", – говорится в конце видео.

Фанаты празднуют день "Звездных войн" 4 мая, так как эта дата созвучна словам цитаты из кинофраншизы: May the force be with you ("Да пребудет с тобой сила". – Прим. ред.) и May the 4th (fourth) (4 мая. – Прим. ред.).

Ранее первая в мире картина, которая изображает киновселенную "Звездных войн", была продана на аукционе в американском Далласе за рекордные 3 875 000 долларов. Автором произведения стал художник Том Юнг. Картина появилась в газетах 13 мая 1977 года, после релиза она украшала вывески, обложки журналов и театральные программы.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика