16 автобусных маршрутов на северо-западе города передадут частникам

Фото: m24.ru/ Елена Долматова

Департамент транспорта объявит конкурс на обслуживание 16 маршрутов частными перевозчиками на основании госконтрактов, сообщает пресс-служба ведомства.

Все доходы от продажи билетов будут поступать в бюджет города, а город будет платить перевозчикам. 70% оплаты перевозчика будет зависеть от выполненной транспортной работы, 30% – от пассажиропотока.

В конкурсе, где будут разыграны 2 лота на Северо-Западе столицы, смогут принять участие все перевозчики Москвы. Один из лотов предусматривает обслуживание 14 маршрутов, другой – еще двух.

Это маршруты автобусов 88, 100, 26, 294 и 691 и маршрутных такси 12, 201, 18, 190, 277, 451, 456, 584, 597, 368 и 178.

Выигравший конкурс перевозчик приступит к работе летом 2015 года.

В перспективе выставить на торги 11 крупных лотов и 11 небольших. В следующем году на новую модель работы планируется перевести все городские маршруты.

По словам заммэра города по транспорту Максима Ликсутова, новая модель управления наземным транспортом позволит создать единую систему наземного транспорта, установить единые стандарты качества, доступности и безопасности.

Как ранее сообщал M24.ru, проезд в автобусе частного перевозчика после введения в 2015 году новой модели управления наземным транспортом подешевеет в среднем на 30-40%.

Сейчас средняя стоимость проезда в столичной маршрутке составляет 35 рублей. Цена поездки на городском транспорте дешевле – разовая поездка по Тройке стоит 26 рублей, а приобретая билет ТАТ на 60 поездок – 14 рублей.

Таким образом, пассажиры, часто пользующиеся общественным транспортом, смогут экономить в среднем 8-11 тысяч рублей в год. К 2015 году маршрутные такси будут принимать билеты общественного транспорта Москвы и льготные проездные.

Добавим, что качество городских маршруток будут проверять "тайные пассажиры" - они станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.