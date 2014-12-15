На базе 39 московских кинотеатров создадут досуговые центры

Фото: M24.ru

Инвестор преобразует 39 московских кинотеатров в общественные центры. Об этом сообщает пресс-служба тендерного комитета Москвы.

Напомним, кинотеатры, принадлежавшие городу, были проданы на аукционе компании "Эдисонэнерго". В понедельник, 15 декабря, состоялось официальное подписание договора купли-продажи.



По словам генерального директора "Эдисонэнерго" Григория Печерского, в кинотеатрах будет сохранена функция кинопоказа, но при этом появятся тематические кружки, секции и студии, будут проводиться выставочные и культурно-досуговые мероприятия.

"Новые многофункциональные общественные центры должны стать точками притяжения для людей разных возрастов, которые хотят жить активно и проводить свой досуг интересно", - сказал он.

Как уточнили M24.ru в пресс-службе тендерного комитета, работы по переустройству кинотеатров инвестор планирует начать в конце следующего года.

Аукцион по продаже 39 кинотеатров прошел 13 ноября. Здания объединили в один лот, начальная цена которого составила более девяти миллиардов рублей. В числе проданных – кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие. Все кинотеатры находились в ведении ГУП "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей".

Дочерняя компания одного из крупнейших девелоперв России ADG group - "Эдисонэнерго" - заплатила за кинотеатры 9,5 миллиардов рублей.

Компания готова дополнительно вложить в модернизацию кинотеатров 40 миллиардов рублей. По словам Печерского, все кинотеатры нуждаются в серьезной реконструкции: 18 из них закрыты, девять используются не по назначению, здания остальных требуют серьезного ремонта.

Отметим, что 21 ноября Московское УФАС возбудило дело против столичного департамента по конкурентной политике из-за жалобы муниципального депутата, который счел несправедливым объединение продаваемых кинотеатров в один лот. По мнению депутата, принять участие в аукционе, на котором выставлен такой дорогой лот, мог только один крупный покупатель.

В департаменте M24.ru сообщили, что антимонопольное ведомство не проанализировало рынок и не определило потенциальных участников аукциона, поэтому их обвинения неправомерны.