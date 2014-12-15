На базе 39 московских кинотеатров создадут досуговые центры

Фото: M24.ru
Инвестор преобразует 39 московских кинотеатров в общественные центры. Об этом сообщает пресс-служба тендерного комитета Москвы.
Напомним, кинотеатры, принадлежавшие городу, были проданы на аукционе компании "Эдисонэнерго". В понедельник, 15 декабря, состоялось официальное подписание договора купли-продажи.
По словам генерального директора "Эдисонэнерго" Григория Печерского, в кинотеатрах будет сохранена функция кинопоказа, но при этом появятся тематические кружки, секции и студии, будут проводиться выставочные и культурно-досуговые мероприятия.
"Новые многофункциональные общественные центры должны стать точками притяжения для людей разных возрастов, которые хотят жить активно и проводить свой досуг интересно", - сказал он.
Как уточнили M24.ru в пресс-службе тендерного комитета, работы по переустройству кинотеатров инвестор планирует начать в конце следующего года.
Аукцион по продаже 39 кинотеатров прошел 13 ноября. Здания объединили в один лот, начальная цена которого составила более девяти миллиардов рублей. В числе проданных – кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие. Все кинотеатры находились в ведении ГУП "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей".
Дочерняя компания одного из крупнейших девелоперв России ADG group - "Эдисонэнерго" - заплатила за кинотеатры 9,5 миллиардов рублей.
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Компания готова дополнительно вложить в модернизацию кинотеатров 40 миллиардов рублей. По словам Печерского, все кинотеатры нуждаются в серьезной реконструкции: 18 из них закрыты, девять используются не по назначению, здания остальных требуют серьезного ремонта.
Отметим, что 21 ноября Московское УФАС возбудило дело против столичного департамента по конкурентной политике из-за жалобы муниципального депутата, который счел несправедливым объединение продаваемых кинотеатров в один лот. По мнению депутата, принять участие в аукционе, на котором выставлен такой дорогой лот, мог только один крупный покупатель.
В департаменте M24.ru сообщили, что антимонопольное ведомство не проанализировало рынок и не определило потенциальных участников аукциона, поэтому их обвинения неправомерны.
Перечень кинотеатров
- "Волга", Дмитровское ш., д.133, корп.1
- "Бирюсинка", ул.Булатниковская д.9А
- "Рассвет", ул.З.и А. Космодемьянских, 23
- "Экран", Новочеркасский бульвар, д.19А
- "Солнцево", ул.Богданова, 19
- "Комсомолец", Дмитровское шоссе, д. 49, корп. 1
- "Орион", ул.Летчика Бабушкина, д.26
- "Высота", ул.Юных Ленинцев, 52
- "Марс", Ул.Инженерная, д.1
- "Прага", ул. Нижняя Масловка, д. 10
- "Янтарь", Открытое шоссе, 4, стр.1
- "Планета", ул. Нежинская, 11
- "Варшава", пл.Ганецкого,д.1
- "Ашхабад", ул. Чертановская, 17
- "Ладога", ул. Широкая, д.12
- "Рига", ул. Ботаническая, д.39
- "Первомайский", Первомайский ул.Первомайская, 93
- "Саяны", ул. Саянская, 9
- "Керчь", ул.Бирюлевская, 17
- "Витязь", ул.Миклухо-Маклая, 27а
- "Аврора", ул.Профсоюзная, 154
- "Патриот", ул.Саляма Адиля, д.4
- "Таллин", Севастопольский пр-т, д.33
- "Звездный", Пр-т Вернадского, 14
- "Киргизия", Зеленый проспект 81
- "Орбита", проспект Андропова, д. 27
- "Волгоград", ул.Ферганская, 17
- "Мечта", Каширское шоссе, 42, стр.1
- "Восход", ул.Михайлова, д.29/1
- "Улан-Батор", ул.Гримау, д.12
- "Ангара", Чонгарский бульвар, д.7
- "Будапешт", ул.Лескова, 14
- "Алмаз", ул.Шабаловка, 56
- "Родина", ул.Измайловский Вал, д.5б стр.1
- "Баку", ул.Усиевича, д.12/14
- "Байконур", ул.Декабристов, 17
- "София", Сиреневый бульвар, д.31
- "Эльбрус", Кавказский бульвар, д. 17
- "Нева", ул.Беломорская, д.16
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