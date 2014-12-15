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Бизнес

15 декабря 2014, 17:11

На базе 39 московских кинотеатров создадут досуговые центры

кинотеатры аукционы бизнес Григорий Печерский Эдисонэнерго

Фото: M24.ru

Инвестор преобразует 39 московских кинотеатров в общественные центры. Об этом сообщает пресс-служба тендерного комитета Москвы.

Напомним, кинотеатры, принадлежавшие городу, были проданы на аукционе компании "Эдисонэнерго". В понедельник, 15 декабря, состоялось официальное подписание договора купли-продажи.

По словам генерального директора "Эдисонэнерго" Григория Печерского, в кинотеатрах будет сохранена функция кинопоказа, но при этом появятся тематические кружки, секции и студии, будут проводиться  выставочные и культурно-досуговые мероприятия.

"Новые многофункциональные общественные центры должны стать точками притяжения для людей разных возрастов, которые хотят жить активно и проводить свой досуг интересно", - сказал он.

Как уточнили M24.ru в пресс-службе тендерного комитета, работы по переустройству кинотеатров инвестор планирует начать в конце следующего года.

Аукцион по продаже 39 кинотеатров прошел 13 ноября. Здания объединили в один лот, начальная цена которого составила более девяти миллиардов рублей. В числе проданных – кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие. Все кинотеатры находились в ведении ГУП "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей".

Дочерняя компания одного из крупнейших девелоперв России ADG group - "Эдисонэнерго" - заплатила за кинотеатры 9,5 миллиардов рублей.

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Компания готова дополнительно вложить в модернизацию кинотеатров 40 миллиардов рублей. По словам Печерского, все кинотеатры нуждаются в серьезной реконструкции: 18 из них закрыты, девять используются не по назначению, здания остальных требуют серьезного ремонта.

Отметим, что 21 ноября Московское УФАС возбудило дело против столичного департамента по конкурентной политике из-за жалобы муниципального депутата, который счел несправедливым объединение продаваемых кинотеатров в один лот. По мнению депутата, принять участие в аукционе, на котором выставлен такой дорогой лот, мог только один крупный покупатель.

В департаменте M24.ru сообщили, что антимонопольное ведомство не проанализировало рынок и не определило потенциальных участников аукциона, поэтому их обвинения неправомерны.

Перечень кинотеатров

  • "Волга", Дмитровское ш., д.133, корп.1
  • "Бирюсинка", ул.Булатниковская д.9А
  • "Рассвет", ул.З.и А. Космодемьянских, 23
  • "Экран", Новочеркасский бульвар, д.19А
  • "Солнцево", ул.Богданова, 19
  • "Комсомолец", Дмитровское шоссе, д. 49, корп. 1
  • "Орион", ул.Летчика Бабушкина, д.26
  • "Высота", ул.Юных Ленинцев, 52
  • "Марс", Ул.Инженерная, д.1
  • "Прага", ул. Нижняя Масловка, д. 10
  • "Янтарь", Открытое шоссе, 4, стр.1
  • "Планета", ул. Нежинская, 11
  • "Варшава", пл.Ганецкого,д.1
  • "Ашхабад", ул. Чертановская, 17
  • "Ладога", ул. Широкая, д.12
  • "Рига", ул. Ботаническая, д.39
  • "Первомайский", Первомайский ул.Первомайская, 93
  • "Саяны", ул. Саянская, 9
  • "Керчь", ул.Бирюлевская, 17
  • "Витязь", ул.Миклухо-Маклая, 27а
  • "Аврора", ул.Профсоюзная, 154
  • "Патриот", ул.Саляма Адиля, д.4
  • "Таллин", Севастопольский пр-т, д.33
  • "Звездный", Пр-т Вернадского, 14
  • "Киргизия", Зеленый проспект 81
  • "Орбита", проспект Андропова, д. 27
  • "Волгоград", ул.Ферганская, 17
  • "Мечта", Каширское шоссе, 42, стр.1
  • "Восход", ул.Михайлова, д.29/1
  • "Улан-Батор", ул.Гримау, д.12
  • "Ангара", Чонгарский бульвар, д.7
  • "Будапешт", ул.Лескова, 14
  • "Алмаз", ул.Шабаловка, 56
  • "Родина", ул.Измайловский Вал, д.5б стр.1
  • "Баку", ул.Усиевича, д.12/14
  • "Байконур", ул.Декабристов, 17
  • "София", Сиреневый бульвар, д.31
  • "Эльбрус", Кавказский бульвар, д. 17
  • "Нева", ул.Беломорская, д.16

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