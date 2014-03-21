На заброшенных ж/д путях хотят разбить парки, как в Нью-Йорке

"Ржавый каркас" Москвы предлагают превратить в зеленую зону. Москомархитектура рассматривает идею создания парков на заброшенных железнодорожных ветках столицы. Об этом М24.ru сообщила начальник управления ведомства Александра Сытникова. В частности, в одной из московских промзон могут выбрать место для парка, аналогичного High Line в Нью-Йорке.

Сытникова отметила, что работа над благоустройством промзон ведется параллельно с составлением генплана. "Сейчас промзоны находятся в депрессивном состоянии, а железные дороги не используются, образовывая так называемый "ржавый каркас Москвы". Их нужно благоустроить - какие-то полотна снять, какие-то частично оставить. У нас есть разные фантазии на эту тему, вполне вероятны варианты, похожие на нью-йоркский парк High Line – прекрасный парк, очень популярное место", – пояснила Сытникова.

Напомним, подвесной парк High Line открылся на Манхэттене в 2009 году на высоте около 10 метров. Дизайнеры обустроили его прямо на месте надземной железной дороги, закрывшейся в 1980 году. Железнодорожную ветку на эстакаде хотели разобрать, но в итоге сделали зеленую прогулочную аллею длиной 2,3 км. На реализацию проекта было выделено 50 млн долларов.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в столице не используются километры железнодорожных путей. Это, в основном, ветки, проложенные в промзонах, и находящиеся на балансе различных предприятий. Так, в промзоне "Карачарово" в Перово ООО "Вельтпласт" принадлежит 370 метров путей, в промзоне "Люблино" 815 метров путей находятся на балансе предприятия "179 ПСК", предприятию "ПСК-Ремпуть" – 500 метров железной дороги в Люблино, за "ТПФ "Нива" числится 182 метра железной дороги в промзоне "Бирюлево". В Домодедово есть неиспользуемые пути, находящиеся на балансе МОЭСК. "На эти предприятия в 2013 и в 2014 годах было подано 0 вагонов", – отметили в пресс-службе МЖД.

По словам коммерческого директора "ПСК-Ремпуть" (Люблино) Игоря Федосова-Панича, пути принадлежат РЖД, ранее компания их арендовала. "Если у нас будут предложения от партнеров, то мы снова может попросить РЖД использовать эти железнодорожные пути", - отметил он. На предприятии "Вельтпласт" сказали, что пути находятся у них в частной собственности, но от дальнейших комментариев отказались.

Напомним, в конце прошлого года был утвержден проект планировки промзоны "Южный порт". Кроме того, дорабатываются вопросы развития других промзон - "Силикатные улицы", "Фили", "Грайвороново", часть производственно-коммунальной зоны "ЗИЛ", территория ОАО "Моснефтепродукт" и стадиона "Торпедо", территория Московского зеркального комбината ООО "Столичные зеркала", "Северное Очаково" и "Южное Очаково". Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев недавно заявлял, что там тоже "очень много старых неиспользуемых линейных объектов - железнодорожных веток и дорог". При этом их сложно будет оттуда вывести. "Потому что зачастую их нет на картах и планах. У многих из них есть собственники, которые владеют только самим линейным объектом, но не участком, на котором эти объекты расположены", - отмечал Тимофеев.

По словам начальника управления территориального планирования и развития департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Павла Чернова, практически в 90% промзон есть "ржавый каркас", но отдельно его развитием не занимаются – только в рамках реализации проекта планировки всей территории. Авторы концепции развития промзоны "Южный порт" предложили сделать из железнодорожных путей рекреационную зону. "Но это один из вариантов, потому что на территории "Южного порта" все железнодорожные ветки действующие", – отметил Чернов.

Разработчик концепции "Южного порта" компания TDI предложила использовать железнодорожное полотно под прогулочную зону. "Мы предложили убрать сами шпалы, а насыпь использовать как пешеходную зону для прогулок и велодорожек", – пояснил M24.ru генеральный директор TDI Павел Тигер.

Как заявил М24.ru первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан, сейчас по территории "Южного порта" проходит действующая железная дорога Курского направления. "Скорее всего, в таком красивом формате, как в концепции, обустройство железнодорожной линии в этой промзоне не будет реализовано, она запланирована под промышленное производство. С другой стороны, железная дорога разделяет северные территории, на которых находится "Автофрамос" и Технополис "Москва", и южные, не очень развитые, но в дальнейшем мы хотим их использовать. Поэтому как-то следует их связать, может быть, построить через жд-линию пешеходные мосты", – отметил Михаил Ан.

По его словам, такой парк возможен на территории других промзон, если удастся найти подходящий участок. "В такие проекты надо вкладываться, их окупаемость не очевидна, но они повышают имидж Москвы и привлекают горожан", – отметил он.

Порядка 80% столичных промзон обладают местными железнодорожными путями, которые использовались для доставки грузов к цехам, рассказал экс-глава НИиПИ Генплана руководитель "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко. По его словам, средняя длина одной ветки может составлять от 100 метров до 2 км. "Идея превращения этих железнодорожных линий в природные территории была заложена еще в генеральном плане 2010 года. Только 20% этих веток планировали перевести в автодороги, как например пути на выходах из "Москва Сити" – там есть длинная железная дорога вдоль Ваганьковского кладбища. Если строить там автомобильную дорогу, это поможет решить транспортный вопрос Большого Сити и района Камушки", – отметил Ткаченко.

В ближайшее время московские власти объявят конкурс на поиск инвестора для проекта развития территории завода ЗИЛ. Всего проект планировки ЗИЛа предполагает строительство 4,5 млн кв. метров недвижимости. Однако там железную дорогу планируется использовать по назначению, причем довольно активно. Прямо на территории ЗИЛа уже в 2015 году откроется станция МКЖД. Парки запланированы вдоль железнодорожных путей с выходом на набережную Москвы-реки.

Марина Курганская, Дарья Миронова