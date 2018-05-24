Загранпаспорт нового поколения может подорожать до 5 тысяч рублей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, передает РИА Новости.

В случае принятия законопроекта за получение документа с электронным носителем взрослому нужно будет заплатить пять тысяч рублей, а ребенку до 14 лет – 2,5 тысячи рублей. В настоящий момент госпошлина составляет 3,5 и 1,5 тысячи.

Также, согласно инициативе, до трех тысяч рублей увеличивается госпошлина за водительское удостоверение нового формата. Кроме того, на 700 рублей дороже станет получение свидетельства о регистрации автомобиля.

Правительство одобрило увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным чипом до 5 тысяч рублей в конце апреля 2018 года. Предполагается, что это поможет частично компенсировать создание инфраструктуры для выдачи документов нового поколения.

В феврале 2018 года Владимир Путин подписал закон, сокращающий срок оформления заграничного паспорта в случае подачи заявления по месту пребывания.

Согласно закону, загранпаспорт гражданам России будут выдавать не за четыре месяца, как раньше, а за три. Речь идет в том числе и о загранпаспортах с электронным носителем информации.

Положения касаются россиян, которые находятся по месту пребывания, для тех же, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок изготовления паспорта не изменился – один месяц.