Цифровые участки могут появиться во всех избирательных компаниях в 2020 году – ЦИК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центральной избирательной комиссии России допустили возможность использования цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в текущем 2020 году. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление заместителя председателя комиссии Николая Булаева.

"КЭГ (комплексы электронного голосования – прим.) будут иметь возможность включать в свою память до 3 тысяч бюллетеней", – отметил Булаев.

Он добавил, что в ЦИК понимают, что на первом этапе новый продукт может показать низкую востребованность у избирателей.

"В 2020 году это будут все регионы, мы в этом уверены. Людям нужно психологически привыкнуть, "протоптать дорожку", запомнить где и что, какие возможности есть", – рассказал Булаев.

При этом зампред Центризбиркома высоко оценил работу КЭГ. Он заявил, что за три года своей работы ни разу не видел ни одной жалобы на новый продукт.

"Дистанционный (проект голосования – прим.), конечно, более удобный – можно проголосовать дома, за чашкой чая, не спеша, а здесь надо идти на избирательный участок. Но идея идти на избирательный участок нравится мне больше, это дает гарантию, что это я, что ничего не подменено. Посмотрим, что будет востребовано, что приживется", – подвел итог Булаев.

Ранее в Московской городской думе допустили использование электронного голосования на муниципальных выборах. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников.