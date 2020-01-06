Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05:14

Цифровые участки могут появиться во всех избирательных компаниях в 2020 году – ЦИК

власть политика технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центральной избирательной комиссии России допустили возможность использования цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в текущем 2020 году. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление заместителя председателя комиссии Николая Булаева.

"КЭГ (комплексы электронного голосования – прим.) будут иметь возможность включать в свою память до 3 тысяч бюллетеней", – отметил Булаев.

Он добавил, что в ЦИК понимают, что на первом этапе новый продукт может показать низкую востребованность у избирателей.

"В 2020 году это будут все регионы, мы в этом уверены. Людям нужно психологически привыкнуть, "протоптать дорожку", запомнить где и что, какие возможности есть", – рассказал Булаев.

При этом зампред Центризбиркома высоко оценил работу КЭГ. Он заявил, что за три года своей работы ни разу не видел ни одной жалобы на новый продукт.

"Дистанционный (проект голосования – прим.), конечно, более удобный – можно проголосовать дома, за чашкой чая, не спеша, а здесь надо идти на избирательный участок. Но идея идти на избирательный участок нравится мне больше, это дает гарантию, что это я, что ничего не подменено. Посмотрим, что будет востребовано, что приживется", – подвел итог Булаев.

Ранее в Московской городской думе допустили использование электронного голосования на муниципальных выборах. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика