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Технологии

00:04

Собянин подвел итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

технологии город мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: соцсети

Итоги конкурса на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" подвели в столице. Об этом написал глава города Сергей Собянин на своей официальной странице "ВКонтакте".

"В IT-марафоне приняли участие 700 разработчиков из разных стран мира. У них были только ноутбуки, 50 часов времени и цель: разработать лучшую программу для решения городских задач", – рассказал Собянин о ходе конкурса.

Мэр подчеркнул, что по итогам мероприятия каждый из 10 победителей получит приз в размере миллиона рублей.

"Мы готовы помогать и сотрудничать с лучшими разработчиками цифровых продуктов. Кроме того, в конкурсную комиссию хакатона вошли представители крупнейших компаний. Они, конечно, не пройдут мимо талантливых айтишников. Желаю всем успехов!", – подвел итог Собянин.

Ранее мэр столицы попросил москвичей выбрать программу новогодней ночи. Сделать это можно в рамках проекта "Активный гражданин". Известно, что голосование состоит из двух частей.

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