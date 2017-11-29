Макларен удивился реакции российских властей на обвинения в поддержке допинга

29 ноября, 12:52
Фото: AP/David J. Phillip, File
Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен прокомментировал реакцию российского государства относительно его работы.
"Иногда у меня появляются сомнения, а они вообще читали мой доклад. Чем Россия дольше продолжает отрицать данные в докладе, тем выше вероятность новых санкций", – цитирует Макларена "Газета.ру".
Также Макларен высказался по поводу информации бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которую тот предоставил для расследования программы государственной поддержки применения допинга в России.
"Что касается Григория Родченкова, в его ситуации крайне опасно врать. Его детальные показания позволили нам понять всю систему допинга в России", – отметил Макларен.
По словам главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), данные Родченкова проверялись дважды посредством других свидетелей. Также были проведены научные исследования и тесты ДНК.
Накануне СМИ обнародовали дневники Родченкова, в которых тот рассказывает подробности якобы имевшего место сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.
В частности, он пишет о своем возмущении от того, что работники министерства спорта долгое время не могли решить, каким образом из Москвы в Сочи будут перевезены контейнеры с чистой уриной.
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