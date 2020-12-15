Житель Урала получил из США конфеты с наркотиками

15:57
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Миассе Челябинской области задержан мужчина, который получил на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет, в которых содержались наркотики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.
Как отмечается, оперативники таможни задержали местного жителя в одном из отделений почты.
"Мужчина получил посылку из США. Внутри находились несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Товар был упакован в пленку с надписью: "Каннабис", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что эксперты обнаружили содержание тетрагидроканнабиола в конфетах, а в ампулах – масла каннабиса общей массой 6 граммов.
В июле в аэропорту Шереметьево обнаружили свыше 12 килограммов марихуаны. Наркотическое вещество находилось в двух посылках из США. Двое россиян, которые получали посылку, задержаны. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье "Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере".
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