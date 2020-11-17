Момент вылета внедорожника в Москву-реку попал на видео

телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Камеры зафиксировали момент ДТП на Пречистенской набережной, 35. Видео опубликовали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что автомобиль в центре столицы вылетел с дороги и упал в воду. Инцидент произошел у храма Христа Спасителя.

Уточняется, что водитель не смог самостоятельно покинуть автомобиль. Спасатели извлекли тело погибшего, других пассажиров в машине не было.

Также в Дептрансе сообщили, что рядом с местом происшествия установлен грузовой кран, с помощью которого спасатели будут поднимать автомобиль из реки.