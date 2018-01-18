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Москва 24

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18 января, 14:29

Крещенские купания в одном из водоемов ТиНАО отменены из-за тонкого льда

город общество безопасность

Фото: портал Москва 24

Крещенские купания на пруду у дома отдыха в поселении Воскресенское в ТиНАО отменены из-за тонкого льда. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Купания в Воскресенском отменены в связи с тем, что толщина льда на водоеме не соответствует требованиям безопасности, не позволяет организовать безопасный подход к месту проведения обряда", – сказал он.

При этом Бирюков уточнил, что в ТиНАО подготовлены еще 18 организованных мест для крещенских купаний.

Ранее сообщалось, что в Москве подготовлено 59 мест для Крещенских купаний. Все места оборудованы безопасными подходами и спусками к воде.

Отмечалось, что для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости медицинской помощи будет задействовано порядка 2,5 тысячи человек и около 170 единиц техники, включая: более 600 спасателей МЧС и волонтеров, около 700 работников коммунальных служб, около 700 сотрудников полиции, 60 медицинских бригад, 16 спасательных судов на воздушной подушке и 74 единицы специальной техники.

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