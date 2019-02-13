Новые стартовые площадки по программе реновации появились в восьми районах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Президиум столичного правительства, возглавляемый Сергеем Собяниным, принял постановление, расширяющее перечень стартовых площадок по программе реновации. В список вошли еще 10 территорий, где построят новые многоквартирные дома.

Площадки расположены в восьми районах Москвы. Новостройки появятся на улицах Радужная, Гродненская, Красных Зорь, Олеко Дундича, а также во 2-м квартале Капотни, на Проспекте Вернадского, в Новохорошевском проезде и 1-й улице Машиностроения.

Включение в программу новых территорий, четыре из которых расположены на месте снесенных или сносимых зданий, позволит расселить 22 дома. Ожидается, что комфортное жилье получат пять тысяч горожан. Раньше других участниками второй волны программы реновации станут жители районов Можайский, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково.

Всего в программу включены уже 318 стартовых площадок для строительства новых домов. Общая мощность всех территорий составляет 4,6 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее стало известно, что до конца года в Москве начнут строить еще 100 домов по программе реновации. Кроме того, ведется проектирование 75 многоэтажек.

В перечень стартовых площадок программы, утвержденной в августе 2017 года, вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и зданиями, а также пустыри.

По закону москвичи гарантированно получают равнозначную квартиру в том же районе. Те, кого такой вариант не устроит, могут получить равноценную или денежную компенсацию. Площадь нового жилья будет больше благодаря более просторным помещениям кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета.

Программа реновации также предусматривает благоустройство придомовой территории. Вокруг новостроек создаются пространства, удобные для жизни: с палисадниками и скверами, велодорожками, подземными парковками.

