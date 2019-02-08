У программы реновации могут появиться еще 10 стартовых площадок в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 10 стартовых площадок могут включить в программу реновации в феврале. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Сейчас, буквально 12 февраля, на правительство выйдет постановление о включении еще 10 площадок. Задача, которую мы поставили сами себе вместе с префектурами, с Москомархитектурой – найти еще около 1 млн кв. м к тем 4,8 млн кв. м, которые уже есть", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Левкин отметил, что для поиска стартовых площадок также ведутся переговоры с различными федеральными структурами и другими собственниками.

В настоящий момент в столице возводят 96 домов по программе реновации. Еще 100 зданий планируют начать строить до конца этого года. Кроме того, ведется проектирование 75 многоэтажек. Число расселяемых домов достигло 49. До декабря этого года планируется начать расселение еще 45 домов.

В 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров.

На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код, который позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".